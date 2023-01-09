В Таганроге инспектор ДПС попал в аварию, погибла пассажирка автомобиля Kia Ceed

Есть подозрение, что правоохранитель был за рулем в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге в ДТП на улице Сызранова погибла 27-летняя пассажирка автомобиля Kia Ceed. Предварительно, за рулем иномарки находился 28-летний сотрудник ДПС, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ростовской области.

- В настоящий момент назначено проведение служебной проверки. Если вина подозреваемого будет доказана, его уволят из органов внутренних дел и накажут в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

По данным полиции, речь идет о трагедии, которая произошла около полуночи 7 января. Предположительно, водитель Kia Ceed мог не справиться с управлением, из-за чего машина врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ». Известно, что молодая женщина в салоне компакт-кара получила серьезные травмы, от которых скончалась по пути в больницу.

Добавим, по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Статья - «Нарушение правил дорожного движения». Решается вопрос о заключении под стражу. Есть подозрение, что правоохранитель сел за руль в нетрезвом виде, добавили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

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