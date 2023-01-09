В Ростовской области женщина списала у таксиста все деньги, представившись оператором фирмы

Аферисты списали с карты водителя такси все деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области житель Азовского района стал жертвой телефонной аферы, рассказали в донском главке.

Как пояснили в ведомстве, местный житель работал в фирме такси. В одну из смен ему на сотовый позвонила девушка. Она представилась оператором и тут же сказала, что вскоре в такси сядет иностранец. Незнакомка добавила, что у пассажира будет безналичная оплата.

Житель Азова принял заказ, доставил пассажира по указанному адресу, но на карту деньги так и не поступили.

Тогда водителю вновь позвонила девушка и попросила продиктовать данные счета якобы для того, чтобы подтвердить операцию.Таксист назвал необходимые цифры и стал ждать поступления денег за поездку. Но вместо этого с его карты списали все, что было, - 30 тысяч рублей.

Только тогда мужчина понял, что стал жертвой преступления, и отправился писать заявление в полицию.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В случае, если злоумышленницу задержат, а суд признает вину, то аферистка может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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