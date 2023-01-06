Ростовчанин хотел продать автомобильные чехлы, но лишился всех сбережений

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону мужчина лишился всех сбережений после разговора с мошенником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 27-летний ростовчанин решил продать автомобильные чехлы через Интернет-магазин. Он оставил объявление, и спустя время ему позвонил неизвестный. Человек на другом конце провода сообщил, что хочет купить чехлы. Мошенник предложил якобы безопасную сделку и скинул мужчине сомнительную ссылку. Потерпевший доверился и ввел данные своей карты. В результате со счета мужчины списалось больше 50 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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(Подробности)