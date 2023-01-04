Ростовчанин хотел уберечь деньги от мошенников, но лишился всех сбережений

Потрепевший обратился за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местный житель стал очередной жертвой телефонных мошенников, рассказали в донском главке.

По данным ведовства, ростовчанину на мобильный позвонил незнакомец, который сказал, что работает в службе безопасности банка. Следом телефонный собеседник убедил ростовчанина в том, что все чаще мошенники стали воровать деньги с банковских счетов. После звонивший убедил ростовчанина в необходимости обезопасить сбережения.

- Мужчину заинтересовало данное предложение, после чего лжесотрудник попросил жертву назвать коды из смс-сообщений, аргументируя это тем, что таким образом он сможет сделать счет заявителя сверхзащищенным, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ростовчанин поверил, что говорит с сотрудником банка, и выполнил все, что тот попросил.

После этого со счета списали 44 тысячи рублей. Только тогда мужчина понял, что его обманули. Он тут же отправился в полицию писать заявление. Сейчас подозреваемого в афере разыскивают.

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