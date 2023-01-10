На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области при столкновении шести авто погиб один из водителей

Причиной ДТП стал выезд водителя грузовика «Фридлайнер» с полуприцепом на встречку. Фото: управление ГИБДД по РО.

Водитель одного из шести авто, столкнувшихся вечером 10 декабря на «М-4 «Дон» в Ростовской области, погиб. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, происшествие случилось во вторник в 17:50. В Аксайском районе, на 1056-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», врезались друг в друга сразу шесть машин: фура с прицепом, грузовая газель и четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузовика «Фридлайнер» с полуприцепом на встречку. Сейчас ГИБДД информирует о двух пострадавших, один из них погиб. Им оказался водитель легкового автомобиля «Хендай». О судьбе остальных водителей и пассажиров информация уточняется.

По словам одного из очевидцев, у грузовика лопнуло колесо, и фура вылетела за ограждение, смяв под себя "Хенде Акцент" и зацепив несколько машин. Помимо известий о погибшем водителе очевидец также рассказал, что водитель "Хенде Крета" госпитализирован в аксайскую ЦРБ с переломами обеих ног.

На месте происшествия работают инспекторы, обеспечивая безопасность. Они в обоих направлениях перекрыли движение и перенаправляют весь поток автомобилей через город Аксай. Работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика продолжаются.

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