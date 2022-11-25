Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на улице Нагибина в Ростове-на-Дону

Обстоятельства и причины случившегося теперь уточняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове на улице Нагибина столкнулись не пять, а шесть машин. Одного из водителей увезли в больницу. Так в отделе пропаганды УГИБДД прокомментировали массовую аварию, которая произошла вечером 25 ноября.

- Помощь медиков потребовалась 26-летнему владельцу Lada Priora, - уточнили в ведомстве.

Пока что автоинспекторы выяснили, что мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, спешил по Нансена со стороны Театрального проспекта. По всей видимости, он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где врезался в Hyundai Tucson. Иномарку от удара развернуло, и она въехала в Hyundai Solaris.

Lada Priora в этот момент капитально зацепила еще один Hyundai Solaris и Mitsubishi, который в свою очередь отбросило на Hyundai Santa Fe.

Обстоятельства случившегося теперь уточняют сотрудники полиции. Специалисты выяснят все детали и обстоятельства, а также установят, кто в действительности был виновником происшествия.

Судя по сервису «Яндекс. Карты», в районе, где произошло ДТП, со стороны центра затора уже нет. При этом некоторые сложности с проездом на повороте все-таки остаются.

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