В Ростове из-за массового ДТП образовался затор в районе Нансена и Михаила Нагибина

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики скорой помощи. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 25 ноября в Ростове-на-Дону из-за массового ДТП образовался серьезный затор в районе пересечения Нансена и Михаила Нагибина. По словам очевидцев, на проезжей части столкнулись сразу пять автомобилей.

Ростовчане сообщают в соцсетях, что пострадал, как минимум, один человек, его вытаскивали прохожие из разбитой машины. Известно также, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка около аварии растянулась на 1,34 км в обе стороны по улице Нансена. Также скопление машин наблюдается и на Нагибина. В отделе пропаганды УГИБДД ситуацию еще уточняют. Официальный комментарий с деталями случившегося предоставят позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону пассажирка автобуса пострадала после маневра водителя

Теперь эту ситуацию проясняют сотрудники полиции (подробности)