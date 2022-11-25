В Ростове-на-Дону пассажирка автобуса пострадала после маневра водителя

Несчастный случай произошел в автобусе «Центральный рынок - ГПЗ-10» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 45-летняя пассажирка автобуса пострадала во время неосторожного маневра водителя. Об этом утром 25 ноября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как пояснили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера днем в салоне «МАЗа», который вез 10 ростовчан по маршруту «Центральный рынок - ГПЗ-10». На улице Портовой общественный транспорт ощутимо дрогнул, и одна из женщин не успела удержаться.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, что привело к такому результату - кочка, яма или банальная спешка. Известно, что автобусом управлял 56-летний мужчина. По всей видимости, теперь он будет объясняться по поводу случившегося.

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