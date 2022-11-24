Более 600 домов в историческом центре Ростова-на-Дону внесли в особый список

Сейчас в Ростове проводят технический мониторинг домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону более 600 домов, которые находятся в историческом центре города, действительно, внесли в список на проведение технического мониторинга. Однако информация о сносе этих зданий не соответствует действительности, заявили 24 ноября власти донской столицы.

- Появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся массовом сносе аварийных домов в историческом центре города не соответствуют действительности. Состояние многоквартирных домов проверяют ежегодно. Эта необходимо для учета зданий с высоким процентом износа для дальнейшего принятия решения о его эксплуатации, - разъяснили в пресс-службе ростовской администрации.

В мэрии также подчеркнули, что признание дома аварийным - сложная процедура, которая подразумевает в том числе согласие жильцов. Это значит, что снести какую-либо постройку не так легко.

К слову, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что переселяться из аварийного жилья должны те, кто этого по-настоящему хочет. В случае нежелания переезжать, в спорном доме обязательно следует провести экспертизу, которая должна подтвердить целостность и безопасность конструкции.

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