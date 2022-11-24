Сити-менеджер Ростова-на-Дону: власти продолжат решать проблему аварийного жилья

Параллельно в городе расселяют дома, находящиеся под угрозой обрушения Фото: Иван ВИСЛОВ

На сегодняшний день в Ростове зарегистрировано 312 аварийных домов, 107 из них уже расселены. Об этом в своем телеграм-канале по итогам специального совещания сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Всего до конца следующего года планируем расселить 481 семью, 62 - до конца 2022 года. 59 семей уже обеспечены квартирами, для трех приобрели жилые помещения, - написал Алексей Логвиненко.

Эту программу должны полностью завершить уже 2023 году. Следующим этапом будет работа с постройками, которые признали аварийными уже с 2017 года. Таких домов в городе 165, в них сейчас проживают около 3,5 тысячи семей.

- Прокуратура требует активно проводить обследование многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Это значит, что построек, признанных аварийными, будет еще больше, - отметил Алексей Логвиненко.

Параллельно со всеми этими направлениями городские власти также занимаются расселением домов, которые находятся под угрозой обрушения или пострадали от пожаров. Все подобные объекты рассматривают во внеочередном порядке, добавил глава администрации.

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