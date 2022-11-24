За три года в Ростовской области из аварийного жилья расселили 6679 человек

Также в Ростовской области расселяют фонд, признанный аварийным с 2017 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за три года из аварийного жилья расселили 6679 человек, из которых 1870 - в 2022 году. До новогодних праздников в новые квартиры должны переехать еще 200 собственников, сообщают донские власти.

Работа по переселению людей в регионе ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Под эту программу попали дома, которые признали аварийными с января 2012 по январь 2017 года. Проект должны завершить уже в 2023 году.

- Кроме этого, расселяют также фонд, признанный аварийным с 2017 года. Эта проблема решается уже за счет средств областного и местных бюджетов. С 2020 года по настоящее непригодные квартиры оставили 1887 человек. До конца года переезда ожидают еще 103 человека, - добавил заместитель главы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

Напомним, сейчас владельцы аварийных помещений имеют право на выплату выкупной стоимости или на предоставление другого жилья взамен изымаемого.

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