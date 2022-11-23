В Ростовской области помогли инвалиду, которому 8 лет не выдавали квартиру

Новое жилье выдали после вмешательства надзорного ведомства Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области прокуратура помогла инвалиду из Таганрога получить квартиру, которую ему не выдавали в течение 8 лет. Об этом стало известно сегодня, 23 ноября.

- Мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он был включен в список на внеочередное жилье по договору социального найма, однако с 2014 года он так и не смог получить обещанные квадратные метры, - пояснили в пресс-службе донской прокуратуры.

Сотрудники ведомства, едва узнав об этой ситуации, сразу же обратились с иском в суд. После этого городскую администрацию обязали выдать жилье. В итоге все требования были выполнены.

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