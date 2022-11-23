После вмешательства прокуратуры в донском селе починили опасную детскую площадку

Площадку привели в порядок, и теперь на ней снова могут играть дети Фото: Мария ЛЕНЦ

Детскую площадку привели в порядок в одном из сел Ростовской области после вмешательства прокуратуры. Как пояснили в надзорном ведомстве, до этого территория совсем не подходила для игр малышей и подростков.

- Отсутствовало ударопоглощающее покрытие, некоторые элементы игровых конструкций имели дефекты и повреждения. При этом местная администрация меры относительно этой ситуации не принимала, - рассказали в прокуратуре.

Нарушения обнаружили во время проверки. После этого от местных властей сразу же потребовали устранить опасность как можно скорее. В итоге на площадке побывали рабочие и привели все в порядок.

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