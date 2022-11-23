После вмешательства прокуратуры в донском селе починили опасную детскую площадку

Площадку привели в порядок, и теперь на ней снова могут играть дети
Фото: Мария ЛЕНЦ
Детскую площадку привели в порядок в одном из сел Ростовской области после вмешательства прокуратуры. Как пояснили в надзорном ведомстве, до этого территория совсем не подходила для игр малышей и подростков.
- Отсутствовало ударопоглощающее покрытие, некоторые элементы игровых конструкций имели дефекты и повреждения. При этом местная администрация меры относительно этой ситуации не принимала, - рассказали в прокуратуре.
Нарушения обнаружили во время проверки. После этого от местных властей сразу же потребовали устранить опасность как можно скорее. В итоге на площадке побывали рабочие и привели все в порядок.
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