В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил на «зебре» 12-летнего мальчика

Несчастный случай произошел на улице Ленина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Таганроге 12-летний мальчик попал под машину прямо на пешеходном переходе. После этого ребенка увезли в больницу, сообщает вечером 23 ноября отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел сегодня еще в первой половине дня. Школьник переходил дорогу по «зебре» на улице Ленина, и в этот момент его сбил «ВАЗ 21102».

Позже выяснилось, что за рулем отечественной легковушки находился 38-летний мужчина. Причину, по которой он не успел вовремя остановить свою машину, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Донским автолюбителям напоминают: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость и проявлять особую внимательность.

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