В Ростове-на-Дону назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу

От Ростова-на-Дону в этот рейтинг попала школа №65. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу. Список составили сотрудники Московского государственного университета геодезии и картографии, как сообщили РИА Новости.

Эксперты для исследования использовали открытые данные о дорожных авариях с несовершеннолетними от 7 до 16 лет с 2015 по 2022 год. За это время в ДТП рядом со школами пострадали 4372 ребенка.

Специалисты взяли точные координаты учебных заведений, а затем детально просматривали зону, по которой ходят школьники. Затем собрали статистику аварий на выбранных отрезках и выбрали те, в которых пострадали дети.

Так, первое место в этом рейтинге досталось Москве и школе №1852. Затем идет Санкт-Петербург и школа №122. Также в списке оказались две школы из Новосибирска - №94 и №142. От Ростова-на-Дону в этот рейтинг попала школа №65.

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(Подробности)