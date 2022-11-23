В Ростове-на-Дону назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу

От Ростова-на-Дону в этот рейтинг попала школа №65.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу. Список составили сотрудники Московского государственного университета геодезии и картографии, как сообщили РИА Новости.
Эксперты для исследования использовали открытые данные о дорожных авариях с несовершеннолетними от 7 до 16 лет с 2015 по 2022 год. За это время в ДТП рядом со школами пострадали 4372 ребенка.
Специалисты взяли точные координаты учебных заведений, а затем детально просматривали зону, по которой ходят школьники. Затем собрали статистику аварий на выбранных отрезках и выбрали те, в которых пострадали дети.
Так, первое место в этом рейтинге досталось Москве и школе №1852. Затем идет Санкт-Петербург и школа №122. Также в списке оказались две школы из Новосибирска - №94 и №142. От Ростова-на-Дону в этот рейтинг попала школа №65.
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Предварительно, авария произошла после того, как водитель одного из авто выехал на встречную полосу