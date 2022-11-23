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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 11:24

В Ростовской области в массовом ДТП с автобусом пострадали семь человек

Предварительно, авария произошла после того, как водитель одного из авто выехал на встречную полосу
Михаил СТРИЖЕВ
На трассе столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

На трассе столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус. Авария произошла 23 ноября в Аксайском районе, сообщили в Поисково-спасательной Ростовской областной поисково-спасательной службе.

По предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в пассажирский автомобиль Ford Transit. После того, как легковушка и микроавтобус столкнулись, их «догнала» грузовая «Газель».

На место прибыли сотрудники Южного поисково-спасательного отряда. Они обнаружили, что водитель Renault Logan был зажат в салоне. Спасатели деблокировали мужчину из автомобиля и передали сотрудникам «скорой помощи».

Травмы также получили шесть пассажиров микроавтобуса Ford Transit. Им была оказана первая помощь.

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