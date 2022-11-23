В Ростове-на-Дону полицейский УАЗ спровоцировал массовое ДТП

Авария произошла на Темерницком мосту в районе улицы Береговой. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове-на-Дону полицейский «УАЗ Патриот» спровоцировал массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительную версию случившегося озвучили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, вечером 22 ноября на Темерницком мосту в районе улицы Береговой 30-лений водитель служебной машины не учел погоду и потому не выдержал нужную скорость и интервал движения. Мужчина врезался в Chevrolet Cobalt, который поочередно отбросило на такси Kia Rio, автобус № 205 «Ростов - Батайск» и Kia Sportage.

К счастью, никто не пострадал. Отметим, в момент происшествия в салоне общественного транспорта находились около 15 человек. Сейчас обстоятельства случившегося уточняют правоохранители.

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