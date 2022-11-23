В Ростове произошло массовое ДТП с участием полицейского УАЗа и автобуса

Всего в аварию попали пять автомобилей. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Вечером 22 ноября в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием полицейской машины и пассажирского автобуса. Всего на проезжей части столкнулись пять машин, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Аварию зарегистрировали около 18 часов на Темерницком мосту в районе улицы Береговой. По предварительным данным, 30-лений водитель служебного внедорожника не учел погоду и не смог выдержать безопасные скорость и дистанцию. В итоге машина врезалась в Chevrolet Cobalt. Вторую иномарку сначала отбросило на такси Kia Rio, потом - на автобус № 205 «Ростов - Батайск» и, наконец, на Kia Sportage.

- В момент происшествия в салоне общественного транспорта находились около 15 человек. Информации о пострадавших не поступало. Транспортные средства получили механические повреждения, - рассказали в УГИБДД.

На месте столкновения машин уже побывали сотрудники полиции, сейчас они еще уточняют детали. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно придерживаться безопасной скорости. Также не следует совершать резкие и необдуманные маневры на дороге, особенно в непогоду.

Напомним, ранее спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях, мокром снеге и сильном ветре. Вся эта стихия должна бушевать в течение ночи и завтра в первой половине дня.

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