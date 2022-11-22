В Ростовской области 9-летнюю девочку сбили сразу две машины

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В одной из станиц Цимлянского района 9-летнюю девочку сбили сразу две машины. После этого пострадавшая попала в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел 22 ноября. Предварительно, школьница перебегала дорогу недалеко от «зебры», но ее вовремя не заметил 44-летний водитель Mitsubishi Outlander. Мужчина сбил девочку, и она от удрала отлетела во встречный Nissan Almera.

Сейчас этим делом уже занялись сотрудники полиции. Правоохранители выясняют детали случившегося. Водителям напоминают: за рулем нужно всегда быть предельно внимательными, а около пешеходных переходов следует снижать скорость.

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