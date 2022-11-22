Пожилая женщина погибла, еще четверо пострадали в ДТП на Северном обходе Ростова

На трассе столкнулись Mazda 626 и грузовой MAN. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону погибла пожилая женщина. Пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей. Это произошло днем 22 ноября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Предварительно, водитель Mazda 626, поворачивая налево в запрещенном месте, не уступил дорогу автомобилю MAN с полуприцепом. В итоге произошло лобовое столкновение, - пояснили в ведомстве.

К этой минуте известно, что ДТП унесло жизнь 79-летней женщины, она была пассажиркой. Травмы получили 50-летний владелец легковой иномарки, а также женщина 55 лет и две девочки 14 и 15 лет.

Сейчас детали случившегося уточняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД и выдерживать безопасную скорость. Также автолюбителям рекомендуют не выполнять опасных маневров на трассе, особенно в непогоду.

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