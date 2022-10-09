Три человека погибли в ДТП с легковой иномаркой и «КамАЗом» на трассе в Ростовской области

Удар пришелся на переднюю часть легковушки, капот полностью смяло. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека погибли в ДТП на трассе Константиновск - Тацинская в Ростовской области. Эта трагедия произошла в ночь на 9 октября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- Жертвами аварии оказались 33-летний водитель и двое его пассажиров: женщина 26 лет и мужчина 32 лет. Все они находились в легковой иномарке, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что на месте происшествия уже побывали автоинспекторы. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery врезался в полуприцеп «КамАЗа», который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Судя по фотографиям, которые поступили от ГИБДД, удар пришелся на переднюю часть легковушки. Капот полностью смяло, лобовое стекло выбито, повреждена крыша, нет одной двери.

По факту случившегося уже начали проверку. Детали и обстоятельства аварии уточняют сотрудники полиции, а за ходом расследования следят специалисты прокуратуры.

- Организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения. Также взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), - прокомментировали в прокуратуре.

Отметим, это уже далеко не первое дорожное происшествие за последнее время. Например, вчера на участке Ростов - Новошахтинск 18-летний водитель устроил аварию с тремя пострадавшими. В тот же день насмерть разбился владелец «ВАЗа».

В Госавтоинспекции напоминают: водителям нужно быть предельно внимательными за рулем и не отвлекаться на гаджеты или разговоры. Следует строго выполнять правила ПДД. Нужно выдерживать безопасную скорость, а также интервал между машинами.

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О случившемся в сети сообщили очевидцы (подробности)