Водитель «ВАЗа» погиб в серьезном ДТП на трассе в Ростовской области

Автомобиль «ВАЗ-21053» съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

38-летний водитель «ВАЗ-21053» погиб в серьезном ДТП на трассе Успенский - Майорский в Ростовской области. Об этом 8 октября сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 10 часов утра на территории Орловского района. Владелец отечественной легковушки съехал в кювет и врезался в дерево. После сильного удара мужчина погиб на месте.

Судя по фотографии, которую сделали автоинспекторы, машина получила повреждения: видно, что одно окно оказалось полностью разбито, сломан багажник. Передняя часть машины в месте столкновения на снимке плохо просматривается.

Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, не следует превышать скорость и совершать резкие необдуманные маневры.

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