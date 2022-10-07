В Ростове иномарка сбила 13-летнего мальчика и мужчину

Пострадавшие с травмами попали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на улице Малюгиной водитель иномарки сбил 13-летнего подростка и его дядю - мужчину 28 лет. В итоге оба пешехода с травмами попали в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, инцидент произошел ночью 6 октября. Пострадавшие оказались под колесами машины прямо на «зебре». Как предварительно выяснили автоинспекторы, 31-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer наехал на людей при повороте налево.

Сейчас сотрудники полиции уточняют детали. Кто виноват в случившемся, определят после проверки. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах, в частности повышенную осторожность нужно проявлять около пешеходных переходов.

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Предварительно, пешеход мог нарушить правила безопасности (подробности)