В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину

Железная дорога - зона повышенной опасности
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области на перегоне станции Кагальницкой грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 5 октября. Предварительно, пешеход мог попасть под состав из-за нарушения правил безопасности.
- Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.
Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Около ж/д путей всегда нужно быть предельно осторожными. Не следует отвлекаться на гаджеты или слушать музыку в наушниках. Переходить рельсы можно только в специально отведенных для этого местах.
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