Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 8:39

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину

Предварительно, пешеход мог нарушить правила безопасности
Ангелина СКИБА
Железная дорога - зона повышенной опасности

Железная дорога - зона повышенной опасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на перегоне станции Кагальницкой грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 5 октября. Предварительно, пешеход мог попасть под состав из-за нарушения правил безопасности.

- Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Около ж/д путей всегда нужно быть предельно осторожными. Не следует отвлекаться на гаджеты или слушать музыку в наушниках. Переходить рельсы можно только в специально отведенных для этого местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водитель отечественного авто въехал в монумент

Автомобиль получил сильные механические повреждения (подробности)