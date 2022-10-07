В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на перегоне станции Кагальницкой грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла 5 октября. Предварительно, пешеход мог попасть под состав из-за нарушения правил безопасности.

- Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Около ж/д путей всегда нужно быть предельно осторожными. Не следует отвлекаться на гаджеты или слушать музыку в наушниках. Переходить рельсы можно только в специально отведенных для этого местах.

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