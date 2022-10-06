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Происшествия6 октября 2022 16:12

В Ростовской области водитель отечественного авто въехал в монумент

Автомобиль получил сильные механические повреждения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области водитель отечественного авто въехал в монумент.

В Ростовской области водитель отечественного авто въехал в монумент.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отечественный автомобиль влетел в монумент. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 5 октября, около одиннадцати часов вечера в районе дома №9 на проспекте Карла Маркса в городе Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2101" превысил скорость и не стал снижать ее при возникновении опасности, в результате чего наехал на бордюр, а затем врезался в монумент «Каменск-Шахтинский город воинской доблести».

В аварии автомобиль получил сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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