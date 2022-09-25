В Ростове скутер врезался в грузовик, водитель погиб. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове скутер протаранил "ГАЗель". Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, около половины шестого вечера в районе дома №409 на улице Нансена. По предварительным данным, 34-летний водитель скутера Stels с просроченными водительскими правами врезался в припаркованную "ГАЗель".

В аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В медучреждении мужчина скончался.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.