В Ростове отечественный автомобиль сбил 36-летнюю женщину. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове на рынке женщина попала под колеса легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около часа дня в районе дома №19/4 по улице Лелюшенко. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля ВИС Lada Granta ехал задним ходом по территории рынка «Восточный» и сбил 36-летнюю женщину.

Женщина получила травмы, но в медучреждение обратилась только в шесть часов вечера.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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