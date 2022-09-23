На трассе под Ростовом грузовик протаранил иномарку, отбойник и КАМАЗ. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около одиннадцати часов утра на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля "КамАЗ 5320" не справился с управлением и врезался в попутный Kia Rio под управлением 53-летнего шофера, который остановился из-за пробки. Затем грузовик по инерции продолжил движение дальше и врезался в отбойник, а после опять-таки по инерции протаранил прицеп автомобиля "КамАЗ 5490-S5", за рулем которого находился 37-летний шофер.

В результате аварии пострадал водитель "КамАЗ 5320". Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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