В Шахтах водитель отечественного авто нарушил ПДД и врезался в элитную иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Шахтах случилась авария с участием отечественного автомобиля и элитной иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около двух часов дня на улице Иванова. По предварительным данным 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099", нарушил правила дорожного движения и врезался в иномарку BMW под управлением 20-летнего шофера.

В результате аварии машины получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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