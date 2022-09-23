В Батайске на пешеходном переходе грузовик сбил 13-летнего школьника. Фото: ГИБДД по РО.

В Батайске школьник получил травмы под колесами автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около часа дня в районе дома №66 по улице Московской. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "ГАЗель" сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет.

В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Ребенка доставили в ближайшую больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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