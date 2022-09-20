Отечественный автомобиль сбил 10-летнего школьника в Ростове. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове отечественная машина сбила школьника. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 19 сентября, около шести часов вечера в районе дома №19 в переулке Казахстанском. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 10-летнего пешехода, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

В аварии школьник получил различные травмы. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Обстоятельства аварии уточняются.