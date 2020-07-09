В Ростове автобус сбил 10-летнего мальчика : школьник в больнице
В Ростове-на-Дону городской автобус сбил 10-летнего школьника. Происшествие случилось в центре южной столицы. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
По предварительной информации ведомства, сегодня днем автобус под номером 67 двигался по улице Советской. Водитель общественного транспорта притормозил на остановке, выпустил пассажиров и начал движение. Когда он разогнался, на дорогу резко выскочил мальчик. Напротив дома № 8 он попытался перейти проезжую часть в неположенном месте.
Шофер не увидел ребенка, который был уже в нескольких сантиметров от тяжелого автобуса. Затормозить вовремя не удалось и машина сбила его. Очевидцы случившегося сразу вызвали на место врачей. Вскоре приехала скорая помощь и медики госпитализировали школьника. В больнице у него диагностировали различные травмы.
Отметим, удар был такой силы, что лобовое стекло автобуса треснуло. На нем остался след от головы мальчика.
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ИСТОЧНИК KP.RU