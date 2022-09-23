В Ростове столкнулись две иномарки и автобус. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около двух часов дня в районе дома №3 на улице Добровольского. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Skoda Fabia ехал со стороны улицы Волкова в сторону бульвара Комарова и врезался в иномарку Volkswagen Polo под управлением 55-летнего шофера. Немецкий автомобиль от сильного удара вылетел на встречную полосу, где влетел в автобус № 44, за рулем которого находился 53-летний мужчина.

На момент аварии в транспорте находились 15 человек, никто из них не пострадал. Травмы получил водитель Volkswagen Polo. Ему оказали помощь медики.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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Водитель получил травмы и был госпитализирован.