В Ростовской области водитель отечественного авто погиб после столкновения с иномаркой. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября, около половины седьмого вечера на трассе А260 «Волгоград-Каменск». По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2115" выехал на встречную полосу и врезался в машину Isuzu Elf под управлением 52-летнего шофера.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель отечественного авто. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил травмы. Ему оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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