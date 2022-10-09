Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 6:31

В Ростове на Стачки иномарка врезалась в автобусную остановку

О случившемся в сети сообщили очевидцы
Ангелина СКИБА
Машина повредила конструкцию и вдребезги разнесла все стекла

Машина повредила конструкцию и вдребезги разнесла все стекла

Фото: Сергей ГАПОН

Ночное ДТП произошло в Ростове на Стачки. Там, по словам очевидцев, иномарка на скорости врезалась в автобусную остановку. Кадры, снятые на месте происшествия, утром 9 октября попали в социальные сети.

Судя по съемке, столкновение оказалось довольно сильным. Машина повредила конструкцию и вдребезги разнесла все стекла, ими оказалась усыпана вся площадка. Досталось и транспорту.

Пострадал ли кто-то из людей, пока неизвестно, ростовчане в сети не сообщили об этом. В отделе пропаганды УГИБДД сейчас выясняют детали случившегося. После этого предоставят официальный комментарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18-летний водитель устроил аварию с пострадавшими на трассе Ростов - Новошахтинск

Предварительную версию случившегося озвучили автоинспекторы (подробности)