18-летний водитель устроил аварию с пострадавшими на трассе Ростов - Новошахтинск

В темноте столкнулись две отечественные легковушки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека, в том числе 18-летний парень попали к медикам после ночного ДТП на трассе Ростов-на-Дону - Новошахтинск. Подробности случившегося в отделе пропаганды УГИБДД рассказали днем 8 октября.

Как уточнили в ведомстве, сам несчастный случай зарегистрировали вчера. Предварительно, столкновение на дороге устроил молодой человек, который управлял машиной «ВАЗ-21053». Он, по всей видимости, при повороте налево на перекрестке не уступил встречной легковушке «ВАЗ-21061».

В итоге травмы получили оба водителя и один из пассажиров, с места происшествия их увезли в ближайший медпункт. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель «ВАЗа» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы (подробности)