В Ростове из аварийного жилья предложили расселять только тех, кто этого захочет

Многие собственники аварийного жилья хотят получить новые квартиры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону из аварийного фонда могут расселять только тех, кто этого захочет, но при условии полного обследования спорного жилья. Экспертиза должна показать, что строение безопасно и в нем могут оставаться люди. Такое заявление на заседании, посвященном расселению из проблемных домов, озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Многие люди хотят получить новые квартиры, можно выйти из очереди и дать им такую возможность. При этом следует точно знать, что не расселенный дом в итоге не обрушится, - сказал Алексей Логвиненко.

Эту тему глава администрации поднял в свете обсуждения ситуации на Социалистической, 104. Это здание признали аварийным и подлежащим сносу после того, как рабочие по недосмотру снесли часть крыши. Однако выяснилось, что в одном из литеров строения еще живет семья - ростовчане сделали у себя ремонт и теперь оставлять свою квартиру не хотят. Состояние конструкции с жильцами еще должны проверить. А вот два других литера дома все же планируют убрать.

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