Семейная стоматология «Доктор Келлер»: «Наша цель — здоровое и счастливое подрастающее поколение!»

Фото: «Доктор Келлер»

Семейная стоматология «Доктор Келлер» - сеть стоматологических клиник Ростовской области, входящая в топ-100 лучших детских стоматологий России. Работа строится на использовании современных материалов и передовых процедур в сочетании с современным профессиональным немецким оборудованием. Первая клиника сети открылась более 8 лет назад. За время работы мы помогли свыше 120 000 пациентов.

«Доктор Келлер» - клиники полного цикла, в которых могут лечиться и взрослые, и дети.

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НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Ортодонтия

- Имплантация

- Анестезиология

- Терапия

- Гигиена

- Протезирование

- Детская стоматология

- Детская ортодонтия

- Хирургия

- Лечение под закисью

- Ортопедия

- Наркоз

Фото: «Доктор Келлер»

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

Лечение в стоматологической клинике «Доктор Келлер» это:

- индивидуальный подход;

- рассрочка оплаты до 1 года без процентов;

- работа по программе ДМС;

- гарантия на лечение при соблюдении всех рекомендаций врача;

- лечение под наркозом и с использованием «веселящего» газа для взрослых и маленьких пациентов;

- высокие стандарты стерилизации, участие в программе «АнтиСпид/АнтиГепатит»;

- удобный график работы - стоматология открыта каждый день с 8.00 до 21.00, включая выходные.

Стоимость лечения рассчитывают в индивидуальном порядке, клиентам предлагают несколько вариантов процедур на любой бюджет.

Для маленьких пациентов клиника оборудована специальными детскими кабинетами, оформленными в сказочном стиле и оснащенными передовым оборудованием. Также есть игровые зоны, в которых ребенок может расслабиться и забыть о своем страхе. Таким образом детей готовят к приему, в результате они не боятся процедур, а все лечение проходит в полуигровой форме.

Фото: «Доктор Келлер»

В клинике установлено оборудование:

- КТ (компьютерная томография) - это трехмерное изображение зубов или всей зубочелюстной системы, позволяющее специалисту увидеть то, что нельзя обнаружить при осмотре или на обычном рентген-снимке. Отличие компьютерной томографии в том, что она дает полную информацию о состоянии челюстей.

- ТРГ (телерентгенограмма) - это рентгенологическое исследование, которое представляет собой боковой или прямой снимок черепа человека. Более всего востребовано ТРГ в ортодонтии и ортопедии: для точной диагностики прикуса при планировании лечения, а также учета индивидуальных особенностей пациента при протезировании.

- ОПТГ (ортопантомограмма) - панорамный рентгеновский снимок обеих челюстей. Помогает врачу оценить состояние полости рта, правильно поставить диагноз и провести лечение. Процедура диагностики с помощью ортопантомографа – обязательный этап первичного приема.

- Интраоральный сканер 3Shape разрабатывает трехмерные модели (или цифровые слепки) на компьютере. Затем по ним создают идеально подогнанные под конкретного пациента протезы или составляют точный план лечения в ортодонтии.

- Наркозный аппарат. Лечение зубов в наркозе проходит с применением безопасного препарата «Севоран», который подходит даже для самых маленьких пациентов. Процедуру проводят исключительно в присутствии высококвалифицированных врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста.

- Аппарат для седации Matrx стоит в каждом детском кабинете, обеспечивая бесстрессовое лечение маленьким пациентам. Аппарат осуществляет подачу смеси закиси азота через специальную маску, при этом пациент остается в сознании и может лежать спокойно в кресле, не ощущая страха и тревоги.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Гордость клиники — ее врачи. В «Доктор Келлер» работают свыше 100 профессиональных стоматологов. Каждый является профессионалом номер один в своей сфере. Это имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты с многолетним опытом работы. В сети стоматологий регулярно организуют повышение квалификации абсолютно всех специалистов.

В команде «Доктор Келлер» можно отметить врачей:

Ким Юлия Дмитриевна – заведующая детским отделением, детский стоматолог. Стаж – 10 лет.

Марашев Тимур Русланович - заведующий хирургическим отделением, хирург-имплантолог. Стаж – 8 лет.

Баргеева Мария Николаевна – стоматолог-ортодонт. Стаж -11 лет.

Груздова Оксана Петровна – стоматолог-ортодонт. Стаж – 7 лет.

Чивчян Ася Аршаковна – стоматолог-терапевт. Стаж – 7 лет.

Костенко Роман Олегович – главный врач клиники, стоматолог-ортопед. Стаж -7 лет.

ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИКИ

Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» регулярно попадает в рейтинги лучших лечебных учреждений.

- Лидер отрасли по версии НИИ Социального развития и предпринимательства.

- В 2016 и 2017 годах возглавила профессиональный рейтинг стоматологических клиник StarSmile.

- Лучшая семейная стоматологическая клиника в 2019 году по версии «Комсомольской правды».

- Сеть клиник «Доктор Келлер» вошли в ТОП-10 лучших клиник Ростовской области в 2020 году по версии российского сервиса отзывов о врачах.

- ТОП-100 лучших детских стоматологий России по версии «КоммерсантЪ» и Startsmile в 2020 году.

- Сеть «Доктор Келлер» - лучшая клиника в 2020 год по версии портала 32top.ru.

- Сеть клиник «Доктор Келлер» в 2020 году названа «Инновационным центром» по мнению Стоматологической ассоциации России.

- Заведующий хирургическим отделением Марашев Тимур Русланович занял 2 место в рейтинге стоматологов-хирургов по Ростовской области в 2021 году по версии российского сервиса отзывов о врачах.

- Ведущий ортодонт «Доктор Келлер» Баргеева Мария Николаевна заняла 1 место в рейтинге стоматологов-ортодонтов по Ростовской области в 2020 и 2021 году в премии российского сервиса отзывов о врачах.

- В номинации «Внедрение инновационных технологий» сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер» признана клиникой 2021 года по версии «Комсомольской правды».

- В 2022 году сеть «Доктор Келлер» включена в систему добровольной сертификации «Лидеры отрасли» Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии. Клинике выдан сертификат, подтверждающий соответствие требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности производимой продукции и услуг.

Фото: «Доктор Келлер»

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Стать федеральной сетью № 1.

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Семейная стоматология «Доктор Келлер»

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

344058, Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, пр-т Стачки, 150, литера Ж

Тел. 88005001828

Филиалы:

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134

г. Батайск, Северный массив, 8Б

г. Москва, проспект Мира 99

г. Краснодар, ул. Шевченко, 134/1

г. Краснодар, ул. Калинина, 69

г. Сочи, ул. Туапсинская, 15/1

г. Сочи, Адлерский район, ул. Железнодорожный переезд 2

г. Первоуральск, ул. Ватутина, стр. 70А

График работы: Пн-вс с 8:00 по 21:00

Официальный сайтhttps://denta-keller.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/dentakeller

Телеграм: https://t.me/doctorkellerrostovondon

Стоматология «Доктор Келлер» принимает участие в проекте «Клиника года 2022». Проголосовать за клинику можно по ССЫЛКЕ.