Семейная стоматология «Доктор Келлер»: «Наша цель — здоровое и счастливое подрастающее поколение!»

Фото: «Доктор Келлер»
Семейная стоматология «Доктор Келлер» - сеть стоматологических клиник Ростовской области, входящая в топ-100 лучших детских стоматологий России. Работа строится на использовании современных материалов и передовых процедур в сочетании с современным профессиональным немецким оборудованием. Первая клиника сети открылась более 8 лет назад. За время работы мы помогли свыше 120 000 пациентов.
«Доктор Келлер» - клиники полного цикла, в которых могут лечиться и взрослые, и дети.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
- Ортодонтия
- Имплантация
- Анестезиология
- Терапия
- Гигиена
- Протезирование
- Детская стоматология
- Детская ортодонтия
- Хирургия
- Лечение под закисью
- Ортопедия
- Наркоз
Фото: «Доктор Келлер»
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
Лечение в стоматологической клинике «Доктор Келлер» это:
- индивидуальный подход;
- рассрочка оплаты до 1 года без процентов;
- работа по программе ДМС;
- гарантия на лечение при соблюдении всех рекомендаций врача;
- лечение под наркозом и с использованием «веселящего» газа для взрослых и маленьких пациентов;
- высокие стандарты стерилизации, участие в программе «АнтиСпид/АнтиГепатит»;
- удобный график работы - стоматология открыта каждый день с 8.00 до 21.00, включая выходные.
Стоимость лечения рассчитывают в индивидуальном порядке, клиентам предлагают несколько вариантов процедур на любой бюджет.
Для маленьких пациентов клиника оборудована специальными детскими кабинетами, оформленными в сказочном стиле и оснащенными передовым оборудованием. Также есть игровые зоны, в которых ребенок может расслабиться и забыть о своем страхе. Таким образом детей готовят к приему, в результате они не боятся процедур, а все лечение проходит в полуигровой форме.
Фото: «Доктор Келлер»
В клинике установлено оборудование:
- КТ (компьютерная томография) - это трехмерное изображение зубов или всей зубочелюстной системы, позволяющее специалисту увидеть то, что нельзя обнаружить при осмотре или на обычном рентген-снимке. Отличие компьютерной томографии в том, что она дает полную информацию о состоянии челюстей.
- ТРГ (телерентгенограмма) - это рентгенологическое исследование, которое представляет собой боковой или прямой снимок черепа человека. Более всего востребовано ТРГ в ортодонтии и ортопедии: для точной диагностики прикуса при планировании лечения, а также учета индивидуальных особенностей пациента при протезировании.
- ОПТГ (ортопантомограмма) - панорамный рентгеновский снимок обеих челюстей. Помогает врачу оценить состояние полости рта, правильно поставить диагноз и провести лечение. Процедура диагностики с помощью ортопантомографа – обязательный этап первичного приема.
- Интраоральный сканер 3Shape разрабатывает трехмерные модели (или цифровые слепки) на компьютере. Затем по ним создают идеально подогнанные под конкретного пациента протезы или составляют точный план лечения в ортодонтии.
- Наркозный аппарат. Лечение зубов в наркозе проходит с применением безопасного препарата «Севоран», который подходит даже для самых маленьких пациентов. Процедуру проводят исключительно в присутствии высококвалифицированных врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста.
- Аппарат для седации Matrx стоит в каждом детском кабинете, обеспечивая бесстрессовое лечение маленьким пациентам. Аппарат осуществляет подачу смеси закиси азота через специальную маску, при этом пациент остается в сознании и может лежать спокойно в кресле, не ощущая страха и тревоги.
КОМАНДА КЛИНИКИ
Гордость клиники — ее врачи. В «Доктор Келлер» работают свыше 100 профессиональных стоматологов. Каждый является профессионалом номер один в своей сфере. Это имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты с многолетним опытом работы. В сети стоматологий регулярно организуют повышение квалификации абсолютно всех специалистов.
В команде «Доктор Келлер» можно отметить врачей:
Ким Юлия Дмитриевна – заведующая детским отделением, детский стоматолог. Стаж – 10 лет.
Марашев Тимур Русланович - заведующий хирургическим отделением, хирург-имплантолог. Стаж – 8 лет.
Баргеева Мария Николаевна – стоматолог-ортодонт. Стаж -11 лет.
Груздова Оксана Петровна – стоматолог-ортодонт. Стаж – 7 лет.
Чивчян Ася Аршаковна – стоматолог-терапевт. Стаж – 7 лет.
Костенко Роман Олегович – главный врач клиники, стоматолог-ортопед. Стаж -7 лет.
ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИКИ
Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» регулярно попадает в рейтинги лучших лечебных учреждений.
- Лидер отрасли по версии НИИ Социального развития и предпринимательства.
- В 2016 и 2017 годах возглавила профессиональный рейтинг стоматологических клиник StarSmile.
- Лучшая семейная стоматологическая клиника в 2019 году по версии «Комсомольской правды».
- Сеть клиник «Доктор Келлер» вошли в ТОП-10 лучших клиник Ростовской области в 2020 году по версии российского сервиса отзывов о врачах.
- ТОП-100 лучших детских стоматологий России по версии «КоммерсантЪ» и Startsmile в 2020 году.
- Сеть «Доктор Келлер» - лучшая клиника в 2020 год по версии портала 32top.ru.
- Сеть клиник «Доктор Келлер» в 2020 году названа «Инновационным центром» по мнению Стоматологической ассоциации России.
- Заведующий хирургическим отделением Марашев Тимур Русланович занял 2 место в рейтинге стоматологов-хирургов по Ростовской области в 2021 году по версии российского сервиса отзывов о врачах.
- Ведущий ортодонт «Доктор Келлер» Баргеева Мария Николаевна заняла 1 место в рейтинге стоматологов-ортодонтов по Ростовской области в 2020 и 2021 году в премии российского сервиса отзывов о врачах.
- В номинации «Внедрение инновационных технологий» сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер» признана клиникой 2021 года по версии «Комсомольской правды».
- В 2022 году сеть «Доктор Келлер» включена в систему добровольной сертификации «Лидеры отрасли» Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии. Клинике выдан сертификат, подтверждающий соответствие требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности производимой продукции и услуг.
Фото: «Доктор Келлер»
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Стать федеральной сетью № 1.
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Семейная стоматология «Доктор Келлер»
АДРЕСА И КОНТАКТЫ
344058, Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, пр-т Стачки, 150, литера Ж
Тел. 88005001828
Филиалы:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134
г. Батайск, Северный массив, 8Б
г. Москва, проспект Мира 99
г. Краснодар, ул. Шевченко, 134/1
г. Краснодар, ул. Калинина, 69
г. Сочи, ул. Туапсинская, 15/1
г. Сочи, Адлерский район, ул. Железнодорожный переезд 2
г. Первоуральск, ул. Ватутина, стр. 70А
График работы: Пн-вс с 8:00 по 21:00
Официальный сайтhttps://denta-keller.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/dentakeller
Телеграм: https://t.me/doctorkellerrostovondon
Стоматология «Доктор Келлер» принимает участие в проекте «Клиника года 2022». Проголосовать за клинику можно по ССЫЛКЕ.
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