Ростовчанки спасают кошку участника СВО, которую живодеры облили смолой

Кошка по кличке Катя оказалась на улице в одночасье. Фото: предоставлено волонтерами

Ростовчанки Мила Медведева и Светлана Назарова связаны между собой не только крепкой дружбой, но и общим делом. Женщины помогают бездомным животным. Недавно под их опекой оказалась очаровательная кошечка с трудной судьбой.

ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ В ОДНОЧАСЬЕ

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Мила, еще год назад пушистая красавица по кличке Катя жила с любящим хозяином. Но когда началась специальная военная операция, мужчина отправился защищать родину. А за Катей попросил присмотреть родственницу. Вот только женщине, видимо, чем-то помешало животное. В какой-то момент кошку просто выставили за дверь.

- В одночасье резко изменилась жизнь домашней кошки. Она потеряла и теплый дом, и любящего, заботливого хозяина, - рассказали волонтеры.

Первое время жильцы многоэтажки подкармливали животное, а кто-то даже сделал специальную будку для нее.

Волонтеры намерены обследовать кошечку в ветклинике. Фото: предоставлено волонтерами

НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

- Но домик простоял всего день. Кто-то его сломал. Дальше – больше. Потом кошку просто избили, а следом облили чем-то липким, похожим на мазут или на смолу, - продолжают ростовчанки.

В таком плачевном состоянии Мила и Света и подобрали животное. Катю первым делом отмыли и накормили. Сейчас перед подругами стоит задача полностью обследовать кису у ветеринара.

- Нам нужна помощь: ведь на обследование нужны деньги, - вздыхают волонтеры.

Мила и Светлана надеются, что смогут найти поддержку у ростовчан. А еще верят в то, что скоро хозяин Кати вернется домой и они вновь будут вместе.

АЛЛО!

Если у вас есть желание помочь кошке, звоните по телефону или пишите в WhatsApp по номеру 8 909 409 00 00, и мы расскажем, как это сделать.

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