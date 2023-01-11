Индекс борща в Ростове в январе 2023 оказался дороже чем в Москве и Санкт-Петербурге

Овощи для борща ожидаемо подорожали, а три ингредиента стали немного дешевле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После затяжных новогодних праздников желудок требует чего-то горяченького и привычного, и как-раз подоспел январский индекс борща животворящего. Его составляют активисты, которые ищут в супермаркетах и магазинчиках у дома продукты подешевле, а организаторы проекта высчитывают минимальную стоимость четырех тарелок борща на семью. И, если в декабре Ростов был второй по дешевизне обеда, то теперь нас отбросило на пятую позицию, а впереди откуда-то появились обе столицы. Рассказываем, что почем в январском борще.

А ЗАЧЕМ ОН ВООБЩЕ?

Индекс борща измеряют, чтобы увидеть реальную «продуктовую» инфляцию по России в целом и в отдельных городах. Выяснить покупательскую способность в разных регионах, оценить динамику изменения цен на продукты и понять покупательную способность рубля в разных регионах, а заодно сравнить российские цены с зарубежными.

Кастрюлю борща в расчет здесь не берут — она выйдет куда дороже. Считают, сколько нужно ингредиентов ровно на четыре порции. Ищут, что подешевле. Если овощи, то немытые и не расфасованные. Если есть выбор между старым и новым урожаем, выбирают старый. При этом сметана должна быть именно сметаной жирностью 15 процентов, а не сметанным продуктом. Выбирая сметану или хлеб, покупают самый выгодный вариант в пересчете на граммы.

А В МОСКВЕ - ДЕШЕВЛЕ

В этом январе четыре тарелки борща с хлебом выйдут в 112,8 рубля, и это пятое место в России по дешевизне. Впереди нас только Нижний Новгород, Москва, Казань и Санкт-Петербург. Правда, месяц назад, донская столица занимала вторую строчку и борщевой набор стоил 111,17 рубля.

350 граммов картошки подорожали с 6,82 рубля до 8,92, 200 граммов капусты — почти на два рубля — до 4,9 рэ. 80 граммов лука стоят 1,36 рубля, это на 8 копеек дороже декабря, столько же морковки обойдется в 2,6 рубля (на 80 копеек дороже, чем месяц назад). 130 граммов свеклы стоят 3,64 рубля (а было 3,38), зубчик чеснока можно найти за 1,59 рэ (против 1,32). А вот полкило курятины добровольцы нашли на полтора рубля дешевле, чем в декабре, - за 66,5 рэ. 100 граммов сметаны скинули полрубля — до 14 рублей 70 копеек. 200 граммов хлеба на четверых тоже подешевели — с 10,91 до 8,59 рубля.

Если вам кажется, что цены сильно отличаются, можете заполнить анкету на сайте и посчитать ваш собственный индекс борща. Его тоже опубликуют на сайте после проверки.

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