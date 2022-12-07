«Индекс борща» в Ростове на декабрь 2022: продуктовый набор в донской столице оказался на втором месте по ценам на первое блюдо

Узнали, почем выходит борщ на обед для семьи из четырех человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре «индекс борща» в Ростове оказался одним из самых низких в России и составил 111 рублей 17 копеек за четыре тарелки для семейного обеда. Дешевле первое блюдо можно приготовить только в Нижнем Новгороде. Такие данные предоставил проект «Индекс борща», где каждый месяц считают стоимость популярного блюда. Мы и сами, честно, удивились, увидев такую сумму на четверых — в ростовских столовых столько одна тарелка борща стоит. Рассказываем, как организаторы посчитали борщевой индекс.

БРАЛИ САМОЕ ДЕШЕВОЕ

Понятно, что кастрюля борща выйдет куда дороже, но в проекте считают именно стоимость обеда на четверых и вешают в граммах — сколько мяса придется на четыре порции, сколько граммов морковки. Поэтому цифры и непривычно малы для хозяек.

Да и в самом продуктовом магазине волонтеры проекта ищут все самое дешевое — немытое и нефасованное, выбирают старый урожай подешевле.

Рецепт сильно упростили, там даже «зеленушки» нет — донские хозяйки могут назвать это похлебкой. Но такой рецепт приняли в проекте за основной для всех регионов страны.

ПОКАЖИТЕ, ГДЕ ТАКИЕ ЦЕНЫ!

Итак, на четыре порции приходится 350 граммов картофеля — в Ростове их можно раздобыть за 6 рублей 82 копейки. 200 граммов капусты — за три рубля, 80 граммов лука — за 1,82 рубля, 80 граммов моркови — за 1,8 рубля, 130 граммов свеклы — за 3 рубля 38 копеек, зубчик чеснока за 1,32 рубля, полкило курятины нашли по 68 рублей, 100 граммов сметаны отыскали по 15,2 рубля, порция хлеба на четверых — 10,91 рубля.

Если сравнивать с ноябрем, то борщ на обед в Ростове подешевел почти на три рубля — с 114,3 до 111,71 рубля. Дешевле только в Нижнем Новгороде — 108,22 рубля. Самый дорогой борщ в декабре традиционно в Анадыри - 376.74 рубля. А в среднем по стране хозяйкам первое блюдо на четверых обойдется в 148.86 рубля.

Если с цифрами не согласны — нашли, например, продукты еще дешевле, - можете поделиться своими расчетами на сайте «Индекс борща».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Индекс борща» в Ростове на октябрь 2022: продуктовый набор в донской столице оказался на 31 рубль дешевле, чем в среднем по России

Сколько стоит сварить борщ в Ростове в октябре 2022 (подробнее)