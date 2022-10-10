«Индекс борща» в Ростове на октябрь 2022: продуктовый набор в донской столице оказался на 31 рубль дешевле, чем в среднем по России

За месяц "индекс борща" в Ростове снизился лишь на 10 копеек. Фото: Тимур ХАНОВ.

В октябре «Индекс борща» в Ростове составил 120,7 рубля за четыре тарелки. Такие данные представил одноименный проект, где ежемесячно подсчитывают стоимость самого популярного в России первого блюда. Это на 31 рубль дешевле, чем в среднем по стране. Рассказываем, как организаторы проекта считали цену.

ВЫБИРАЛИ САМОЕ ДЕШЕВОЕ

Понятно, что кастрюля борща выйдет недешево, да и объем этой самой кастрюли у каждой хозяйки разный. А вот сколько стоит четыре тарелки борща, которые съест семья из четверых человек на обед, в проекте посчитали досконально. Кстати, если ваши траты на четыре тарелки борща сильно отличаются — можете на сайте «Индекса борща» оставить свои расчеты.

Представитель проекта в Ростове прошелся по супермаркетам эконом-класса, где ассортимент позволяет купить все для борща, и выбирает самые дешевые продукты — немытые и нефасованные, если есть выбор между новым урожаем и старым — берут, что экономнее. Учитывается и вес: может купить упаковку хлеба побольше, чтобы один кусочек вышел дешевле.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ

Рецепт первого блюда максимально упростили, убрав декоративные элементы, и не стали считать приправы — мол раньше уже на кухне были. Итак, по расчетам проекта, в четырех тарелках борща можно выловить 350 граммов картофеля за 5 рублей 95 копеек, 200 — капусты за 2 рубля 98 копеек, 80 граммов лука по 1,52 рубля и столько же моркови по 1,59 рубля, 130 граммов свеклы за 1 рубль 94 копейки, 6 граммов чеснока за полтора рубля, полкило курятины продуктовые следопыты нашли за 69 рублей, 100 граммов сметаны (именно с заветными буковками БЗМЖ: сметанный продукт не смотрели) за 23 рубля 50 копеек и 200 граммов хлеба за 12 рублей 72 копейки.

ГДЕ И ПОЧЕМ?

За последние месяцы самым дорогим «индекс борща» оказался в Ростове в мае — 158 рублей 45 копеек. Октябрьская цена же лишь на 10 копеек отличается от сентября — 120,7 рубля против 120,8.

Согласно борщевому рейтингу, дороже всего обед из четырех тарелок обойдется в Анадыри — 418 рублей 22 копейки, дешевле всего в Сочи — 105 рублей 58 копеек. Средняя температура по российским кухням — 151 рубль 94 копейки. Любопытно, что жители Санкт-Петербурга могут пообедать совсем чуть-чуть, но дешевле: в северной столице «индекс борща» в октябре составил 119 рублей 89 копеек, тогда как в Ростове, напоминаем, 120,7 рубля.

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