Каких античных богов можно встретить на зданиях Ростова

В центре здания Ростовской-на-Дону городской Думы видны сразу две богини. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Красивейшие старинные здания в центре Ростова являются одним из основных поводов для туристов посетить донскую столицу. В архитектуре многих их этих строений заложен более глубокий смысл, чем это кажется на первый взгляд.

Ростовский экскурсовод Марина Натальян рассказала, какие античные элементы можно встретить на ростовских исторических строениях, а также какой смысл вкладывали архитекторы, используя известные мифологические мотивы в их оформлении.

МУЗЫ И ЛАВРОВЫЕ ЛИСТЬЯ НА УЛИЦЕ ШАУМЯНА

- Ростовская архитектура рубежа 19-20 веков изобилует отсылками к различным стилям, - отмечает знаток старины. - Сюжеты греческих мифов широко знакомы любому приезжему. Их изучали в школах, на мифологические сюжеты опирались композиторы и философы этого периода. Поэтому сюжеты эти были легко читаемы.

Путешествие по античному Ростову с гидом начинается на задворках Ростовской консерватории на улице Шаумяна. Здесь на стене дома, разрушенного еще во время Великой Отечественной войны, в зимнее время хорошо видны фигуры античных муз, нарисованных художницей Марией Хардиковой. Композиция называется «Шествие странных муз». Летом этот рисунок полностью закрыт разрастающимся диким виноградом.

По диагонали от этого арт-объекта, на улице Шаумяна, 42, располагается исторический дом Адлера, украшенный многочисленными лепными элементами: масками и декором.

- В повторяющейся на фасаде строения маске легко узнать нимфу Дафна, которая смотрит на всех прохожих свысока — словно в вечность, - рассказывает специалист. - Дафну мы встречаем в истории про преследование ее богом Аполлоном. По сюжету, нимфа была превращена в лавровое дерево, именно поэтому фасад ростовского здания обрамляют лепные лавровые листочки. Вторая отсылка к древнегреческой мифологии здесь — это лавровые венки, которыми награждали победителей Пифийских и Олимпийских игр

БОГИНИ НА ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ

Напоминающее большой торт-безе здание Ростовской-на-Дону городской Думы, спроектированное архитектором Александром Померанцевым, представляет собой наибольшую концентрацию античных символов. В центре строения видны сразу две богини. Их сюда установили во время последней реставрации под руководством Анатолия Скнарина.

Внешне здание гордумы напоминает торт-безе. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Одна из богинь, символизирующая плодородие Деметра, держит в своих руках жезл и букет цветов, - уточняет экскурсовод. - А вторая, могучая Гера, в одной руке держит зеркало. На второй ее руке сидит кукушка - именно в этом образе бог Зевс предстал перед своей будущей супругой, Герой. Есть на здании и мужские фигуры — они расположены на углах строения. Это своего рода стражи здания.

Ровно напротив здания находится дом, где некогда располагался первый на Дону кинотеатр. Фасад дома украшают маски Гермеса. Этот бог был покровителем торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия. Может, поэтому-то сейчас здесь на первом этаже бойко идет торговля в продуктовом магазине?

Фасад дома на Большой Садовой улице украшают маски Гермеса. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ БАЛКОН БЫВШЕЙ ГОСТИНИЦЫ

В начале 20 века в желто-белом здании на Большой Садовой улице, 42 располагалась большая гостиница, принадлежавшая семейству Яблоковых. Несмотря на русское звучание фамилии, по происхождению они были армянами. Яблоковы занимались торговлей, поэтому в оформлении арочных окон присутствует торговая символика. Но наибольший интерес на этом доме представляют собой фигуры Атлантов, поддерживающих элегантный балкончик.

- В греческой мифологии впервые Атланты встречаются в мифе о Зевсе, - продолжает свой рассказ гид. - Зевс победил в битве со своим отцом и титанами, после чего заставил этих самых титанов поддерживать на своих плечах небосвод. Также Атланта можно встретить в мифе о Геракле.

Фигуры атлантов поддерживают элегантный балкон. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По сюжету, Атлант пытается обмануть героя и переложить на него обязанность поддержать небосвод. Когда же Атлант возвращается с яблоками из сада, то Геракл жалуется ему на затекший позвоночник и просит разрешения немного размяться. Тогда Атлант снова взваливает на себя свою ношу, а герой убегает вместе с яблоками. На здании фигуры Атлантов выполняют не столько функцию кронштейнов, сколько декоративную.

ЛИСТЬЯ АКАНТА НА КОЛОННАХ

Дополняют фигуры Атлантов широкие листы растения акант. С акантом, который встречается на многих колоннах ростовских зданий, связана другая интересная история. Однажды один коринфский архитектор вдохновлялся памятниками на кладбище. Прогуливаясь между могил, он увидел очень пышное надгробие могилы, в которой покоилась девочка. Через корзину прорастали листья неземной красоты — листья аканта.

И тогда архитектор придумал навершие для самой красивой своей колонны — эти листья. После чего они стали очень популярными. А вот в Советском Союзе наряду с акантом для оформления наверший колонн стали применять пшеничные колосья и кукурузные початки.

ХРАНИЛИЩЕ ЗНАНИЙ НА ПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ

Другой древнегреческий символ можно встретить в Ростове на здании бывшего Педагогического университета на Большой Садовой улице - большие вазоны.

- Почему вазы так были важны, что их даже поместили на фасад здания? - задается вопросом экскурсовод. - Вазы и кубки всегда символизировали изобилие и хранилище. В данном случае они означают хранилище знаний.

На здании бывшего Педагогического университета размещены большие античные вазоны. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот в Древней Греции такие вазоны часто использовали для вина. Мастера расписывали вазы, изображая сюжеты охоты, превращений и другие. Ручки у этих ваз могли быть подняты вверх — символ жизни, или опущены вниз — символ смерти.

В этом материале приведены далеко не все имеющиеся в Ростове античные символы. Мы предлагаем нашим читателям самим найти эти элементы в городе и поделиться с редакцией «КП - Ростов-на-Дону».

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