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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:39

Гид из Таганрога стал первым аттестованным экскурсоводом в Ростовской области

Сейчас аттестацию проводят на добровольной основе, обязательной она станет только с 1 июля 2023 года
Ангелина СКИБА
Знания и опыт экскурсоводов теперь проверяет специальная комиссия. Фото: сайт правительства РО

Знания и опыт экскурсоводов теперь проверяет специальная комиссия. Фото: сайт правительства РО

Гид из Таганрога Сергей Датченко стал первым аттестованным экскурсоводом в Ростовской области. Знания и опыт эксперта проверила специальная комиссия, сообщают донские власти.

- После успешного экзамена специалисту вручили нагрудную идентификационную карточку, которая позволяет оказывать экскурсионные услуги, - говорится на сайте донского правительства.

Добавим, проверить профподготовку гидов поручили на федеральном уровне. По этой причине в Минэкономразвития Дона создали аттестационную группу под руководством замминистра Елены Федотовой. Также в составе комиссии работают ученые, бизнесмены, представители «Агентства по туризму и деловым коммуникациям» и Агентства стратегических инициатив.

Сейчас аттестацию проводят на добровольной основе, обязательной она станет только с 1 июля 2023 года.

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