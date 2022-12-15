На Дону предложили перевезти из Одессы в Ростов демонтированный памятник Екатерине II

Сама скульптура, посвященная императрице, впервые была установлена в Одессе в 1900 году. Фото: сайт правительства РО

В Ростов-на-Дону из города-побратима Одессы предложили перевезти памятник Екатерине II. Эту идею уже поддержал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Когда получил информацию об этом предложении, сразу сказал: «Да, это интересно, мы этим занимаемся». Считаю, что это будет правильно, - сказал глава региона Василий Голубев.

В Заксобрании Дона выразили надежду, что поддержать деньгами такое предприятие захотят немало людей, однако нужна будет также и финансовая помощь властей.

Напомним, в конце ноября депутаты Одесского горсовета решили о убрать памятники российским государственным деятелям, в том числе Екатерине II.

Сама скульптура, посвященная императрице и ее сподвижникам, впервые была установлена в Одессе еще в 1900 году. В 1920 году памятник демонтировали, но с 2007 года он был вновь восстановлен на Екатерининской площади.

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