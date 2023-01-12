Ростовчанин превратил полувековой «Запорожец» в ледяную скульптуру

"Запорожец" 1977 года выпуска его владелец превратил в ледяной скубимобиль. Фото: Предоставлено Евгением Гурьевым

Евгений Гурьев из Ростова занимается продажей модных гаджетов и телефонов, а еще вместе с друзьями придумывает необычные проекты, которые могли бы обрадовать и удивить горожан. Пару лет назад мужчина с приятелями прицепил сани к фаркопу автомобиля, на которых прямо по асфальту катался Дед Мороз. Еще команда установила на крышу дома рояль, а позже скинул на «Волгу» гирю.

Так автомобиль выглядел до заморозки. Фото: Евгений Гурьев

ИЗ «ВОЛГИ» - В КАБИРОЛЕТ

- Спортивный снаряд, сброшенный с высокой башни, проломил крышу. Таким образом решили начать делать из «Волги» кабриолет и перекрасить,- рассказывает 34-летний мужчина.

И таких проектов было масса. Последний из них – превращение старенького «Запорожца» в ледяную скульптуру.

По словам Евгения, он давно хотел заполучить себе «Запорожец». Искал около года, но вот незадача – все машины, которые попадались в объявлениях, находились в плачевном состоянии.

- Сначала решил, что не судьба, - подумал тогда ростовчанин и прекратил поиски автомобиля своей мечты.

Но однажды случайно на экране телефона всплыла реклама о том, что житель Краснодара продает за 150 тысяч рублей «Запорожец» 1977 года выпуска. Машина оказалась в отличном состоянии, не требовала даже покраски.

В салоне много лампочек и цветных фонариков. Фото: Евгений Гурьев

СЖЕГ РУЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ

И вот Евгений отправился за ней на Кубань. После того, как сделка состоялась, домой в Ростов мужчина возвращался на машине, возраст которой 45 лет.

- Если на современном автомобиле из Краснодара до Ростова можно домчать за два часа, то на «Запорожце» мне потребовалось пять. Дорога осложнялась еще тем, что на улице было минус 15 градусов мороза, а в машине отсутствовала печка. Окна покрывались наледью даже изнутри салона, - продолжает мужчина.

Стекла приходилось отогревать газовой горелкой.

- В итоге сжег руль и руку, - пояснил Евгений.

Тем не менее до дома добрался без поломок.

- Бензином правда все вещи потом долго пахли, - продолжает ростовчанин.

"Запорожец" обошелся хозяину в 150 тысяч рублей. Фото: Евгений Гурьев

ЗИМНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Сейчас голубенький «Запорожец» выполняет две функции: на нем Евгений мотается по городу по своим делам, а еще машина украшает пространство около магазина, к которому ее владелец имеет непосредственное отношение.

А недавно «Запорожец» стал объектом зимнего эксперимента. Евгений превратил машину в ледяную скульптуру, а заодно соорудил и каток.

- На все ушло часа четыре. Поливал дорогу и машину из шланга по очереди. Кстати, не так-то легко создать каток, - делится автор затеи.

Результат вышел занимательным. «Запорожец» после тюнинга превратился в бело-голубую скульптуру, с которой свисали массивные сосульки. Вечером же Евгений включал в машине фонарики, и она начинала мерцать голубым.

Каток обозначили красными лентами. Фото: Евгений Гурьев

- Такой вот веселый ледяной скубимобиль, - улыбнулся ростовчанин.

Кстати, ради безопасности прохожих создатель катка в переулке Университетском обозначил его красными лентами.

Но такие старания оценили не все. Так, хулиганы быстро отломали сосульки от машины, а коммунальщики засыпали каток солью.

- Обломали веселье. Но я не особо расстроился. Ведь экспериментировать можно в любое время года, главное – фантазия и желание, - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский каскадер чуть не остался без ног, пролетев на скорости легковой автомобиль насквозь

Во время экстремального полета каскадер повредил обе ноги и сейчас находится в больнице (подробнее)

А ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове каскадер Евгений Чеботарев чуть не лишился головы

Машина пролетела над головой мужчины в ковбойской шляпе (подробнее)