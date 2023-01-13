Рубим капусту!: предсказанием богатой жизни в варениках может быть не только монетка, рассказала краевед

Узнали, что обозначали сюрпризы в варениках у донских казаков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зачем казаки в дни перед христианским праздником Крещения совмещали православные и языческие традиции, причем здесь солнце и луна. А также, какие сюрпризы готовили для домочадцев донские казаки и почему эта традиция - одна из немногих, которая дожила до современности. Об этом и многом другом в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказала краевед Галина Астапенко.

МАГИЧЕСКОЕ УГОЩЕНИЕ

Обычай готовить вареники именно под Новый год своими корнями уходит, можно сказать, в язычество. Это очень древний праздник и обычай.

- Тринадцатое января это день Меланки (остаток древнего, вероятно, дохристианского обычая, по христианскому календарю — это день преподобной Мелании, в народной традиции оба праздника объединились, и теперь имеем Щедрый вечер или праздник Меланки – прим. авт.), - говорит специалист. - И как раз в этот день наши предки готовили вареники, чтобы уважить ее. Эта традиция дошла до наших времен. Это была очень яркая и чтимая традиция – готовить вареники и устраивать вареничные гадания. Считалось, что магическое угощение, становится пророческим. И те, кто ест эти вареники, найдет в них предсказания на предстоящий год.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

- Во-первых, вареники для казаков олицетворяли материальный достаток, а во-вторых, в них объединялись две энергии – мужская, символ солнца, и лунная – это женская энергия, - продолжает собеседница. - Ведь когда мы лепим вареники, вареница – куда вкладывается начинка – это же круг! Символ солнца. А когда вареник готов – он получается половинкой – это символ луны. Так что вареники – это символ плодовитости и соединения мужского и женского начала. Потом эта традиция претерпевает изменения, и чтобы узнать свою судьбу в Новом году, туда обязательно вкладывали какие-то сюрпризы.

Кстати вареники нужно готовить самим, а не покупать в магазине. И нужно готовить их с песнями, шутками, ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, употреблять бранные слова. Иначе вас ждет впереди плохой год.

О НАЧИНКАХ

- Из творога и делали вареники с «мяткой» картофеля, - делится знаниями краевед. - Картофель отваривали, мяли скалкой, соединяли со шкварками сала и луком. Причем сало надо было выжаривать не до твердости, а так, чтобы оно оставалось мягким. А перед подачей - обязательно добавляли сливочное масло, чтобы они не слипались, или сметану, а некоторые еще сверху поливали жирком, оставшимся от жарки сала, соединенным с жареным луком.

Семейно ли проводили этот праздник или приглашали гостей, но всех обязательно предупреждали, что вареники с сюрпризами, чтобы не сломать зубы, скажем, о фасоль.

СЕМЕЙНЫЕ СКРЕПЫ

- Так что все хотели узнать свою судьбу в наступающем году, - улыбается Галина Астапенко. - Ну, и кроме того, вареники - это еще и символ благополучия всей семьи. Вот все, кто готовит вареники, лепит их, варит, и те, кто их съедает в кругу семьи, тех ждут благополучный год, счастье, здоровье, деньги и все самое наилучшее.

Такие настоящие семейные скрепы - это обряд. И готовили вареников много. Потому что в это вечер ходили щедровать, как дети, так и взрослые. И обязательно надо было всех угощать варениками. Поэтому надо было слепить хотя бы штук сто.

К сожалению, это одна из казачьих новогодних традиций, которая дожила до современности. Щедровать конечно сейчас ходят, особенно по станицам, но мало. А вареники… Даже если к вам никто не приходит, все равно в семье сохраняется этот обычай готовить их с сюрпризами. А жива потому, что связана с семьей, праздник-то семейный. Ну а потом, и мы, и наши предки - все, без исключения, мечтаем заглянуть в будущее.

КОНКРЕТНО

Какие еще были сюрпризы?

Пуговка – к красивой одежде.

Оливка – к долголетию.

Лавровый лист – к быстрому карьерному росту.

Половинка грецкого ореха - к укреплению здоровья.

Красная фасолина – к прибавлению в семействе.

Горох – к домашнему покою.

Гречка - к хорошим известиям.

Грибы – к счастливой семейной жизни.

Капуста – к деньгам (смеется). Вот видите, не зря выражение пошло «рубить капусту»!

Мука – к богатой жизни, но достанется это богатство очень нелегко.

Чеснок – к браку по расчету.

Колечко – к замужеству.

Монета – к материальному благополучию.

Белая нить – дальняя дорога или путешествие.

Цепочка – укрепление родственных связей.

Сахар – сладкая жизнь.

Вишня – к удаче.

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