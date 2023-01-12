«Бывало, что и по 600 вареников лепили»: как мама 83 детей отметит Старый Новый год

Вскоре ростовчане будут есть вареники с сюрпризами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Сорокина из Аксая Ростовской области – самая многодетная мама страны – воспитала за всю жизнь 83 детей, из них лишь двое – родные по крови. Всех остальных ребят, оказавшихся ненужными биологическим родителям, она забрала из детских домов.

ГОТОВИТЬ ПРИХОДИТСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕМАХ

- Большая семья – это большое счастье, но и хлопот тоже немало. Чего только стоит готовка, - говорит Татьяна Сорокина.

К каждому празднику готовить приходится в промышленных объемах. Ведь за столом собираются, кроме детей, еще и зятья, и невестки, и внуки.

К примеру, на Новый год Татьяна делает несколько сот котлет. А на Старый Новый год сотнями лепит вареники.

200 вареников налепит Татьяна Сорокина на Старый Новый год. Фото: из семейного архива

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

Пару лет назад Татьяна Сорокина с дочерями поставили личный рекорд – налепили 600 вареников!

В этом году объемы не такие внушительные, но тоже приличные.

- Как минимум 200 вареников слепим. Думаю, на все уйдет несколько часов. Лепить буду не сама, а с девчонками, - рассказывает многодетная мама.

Все вареники будут с картошкой. Чтобы поместить их, понадобится ведро. В конце горячие домашние вареники заправят сметаной и обжаренным луком.

НИТКА,ЧЕСНОК И ДРУГИЕ СЮРПРИЗЫ

- И, конечно, будем класть сюрпризы: нитку – к дороге, монетку – к деньгам, сахар – к сладкой жизни, перец – к острым ощущениям, чеснок – к тому, что весь год придется подсчитывать что-то хорошее: пятерки, подарки или счастливые эмоции, - поделилась Татьяна Сорокина.

Лепить вареники к Старому Новому году будет и другая многодетная семья. Ее глава – настоятель Свято-Троицкого храма Ион Осяк, отец 18 детей и дедушка 50 внуков.

- Матушка делает самые вкусные вареники с творогом. Не оторваться! Но никакие сюрпризы мы в них не кладем, - сказал священник.

В многодетной семье Осяков на Старый Новый год приготовят вареники с творогом. Фото: из семейного архива

А еще батюшка рассказал, как в их семье встретили Рождество Христово.

- Новый год отметили тихо. Был семейный ужин. Спать легли рано, - рассказал отец Иоанн.

Зато Рождество Христово встретили с размахом: был и праздничный стол, и много подарков, и даже концерт, который устроила детвора.

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