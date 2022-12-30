Сто гостей, концерт для своих и фирменные блюда от матушки: как дедушка 50 внуков встретит новогодние праздники

На Рождество в доме Иоанна Осяка соберется вся семья! Фото: из архива героя публикации

Совсем немного осталось до волшебной новогодней ночи. Этот праздник ждут и взрослые, и дети. Многодетная семья ростовского священника Иоанна Осяка – не исключение. Правда, уточняет батюшка, с особым трепетом и нетерпением они ждут Рождество Христово.

НОВЫЙ ГОД - ТИХО, А РОЖДЕСТВО - С РАЗМАХОМ!

- Новый год отметим тихо. Будет семейный ужин. Может, с матушкой по бокалу шампанского выпьем. Спать ляжем рано: не думаю, что дождемся боя курантов, да и утром вставать рано – воскресная служба же, - говорит настоятель Свято-Троицкого храма.

Зато Рождество Христово супруги планируют отметить с размахом: будет и праздничный стол, и подарки, и даже концерт.

Детвора обязательно украшает елку. Фото: из архива героя публикации

По словам священника, который стал отцом десяти девочек и восьми мальчиков, а еще – дедушкой 50 внуков и прадедушкой пока что одного правнука, в этот светлый праздник к ним с матушкой в гости придут около ста гостей.

- Это 80 членов семьи - дети, внуки, зятья, невестки, а еще, конечно же, друзья, - продолжает отец Иоанн.

«НАСТОЯЩИЕ АРТИСТЫ!»

В доме многодетных родителей всегда много гостей.

В Рождество в дружном доме многодетных родителей обязательно пройдет концерт. Дети и внуки уже готовят номера – учат стихи, песни и танцевальные номера.

- Это наша ежегодная традиция. Девочки будут в белых пышных платьях, как ангелочки. Мальчики, конечно, тоже при параде. Кстати, концертную программу ребята готовят всегда и на Пасху. Они у меня - настоящие артисты. Вы не представляете, какое невероятное ощущение, когда мы собираемся все вместе. Я смотрю на детвору и понимаю, что все они мои, родные и любимые, - улыбается священник.

Кстати, еще одна рождественская традиция в семье связана с кулинарией. Матушка Надежда всего готовит к этому празднику пирог с мясом, домашнюю колбасу, холодец и наваристый борщ из индюшки.

- Матушка замечательно готовит, у нее в этом – настоящий талант. Конечно, будут и салаты на столе, и овощи, и фрукты, но эти четыре блюда – основные, - продолжает отец Иоанн.

Дети всегда показывают концерт на Рождество. Фото: предоставлено героем публикации

«ГАДЖЕТОВ В СПИСКЕ ПОДАРКОВ НЕТ»

Подарки – отдельная история. В этот праздник их получат все. Так как семья большая, и презентов нужно почти сто.

- Гаджетов в списке подарков нет. Вручим сладости, мальчишкам – по машинке, девочкам – что-то другое. На самом деле, для внуков подарки – не главное. Они так любят бабушку, что рады даже просто мандаринке от нее, - улыбается батюшка.

К слову, на Рождество презенты получат и прихожане храма.

- Купили 800 подарков. Не скажу какие, но хорошие. В конце праздничной службы каждый прихожанин получит подарок, а как иначе? Это наша ежегодная традиция, - продолжает священник.

Каждый год на Рождество все прихожане храма получают подарки. Фото: из архива героя публикации

И, конечно, обязательно в доме у священника будет красивая елка.

- Детвора уже украшает и ее, и двор. Кстати, гирлянды мы включим только на Рождество, а не в Новый год. Почему?! Потому, что когда Господь родился, ели в округе, покрытые инеем, засияли в свете луны и звезд. Вот откуда пошла традиция украшать елку шарами и гирляндами, - пояснил батюшка.

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