71-летний пенсионер из Ростовской области поставил три рекорда по плаванию

Победитель соревнований - тренер новочеркасской спортшколы. Фото: администрация Новочеркасска.

71-летниий тренер из Новочеркасска завоевал четыре золотых медали на всероссийских соревнованиях по ветеранскому плаванию. На трех дистанциях он поставил рекорд России. По словам Виктора Корешкова, он готовится к соревнованиям всю жизнь, а потому такие победы его хоть и радуют, но не удивляют.

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Рождественский кубок» проходил в Санкт-Петербурге в выходные, 7 и 8 января. Участники соревновались в плавании в категории Мастерс или, как его еще называют, в ветеранском плавании. Этот спорт объединяет взрослых спортсменов от 25 лет, которые занимаются в так называемых клубах Мастерс. Показать свои силы в турнире может любой, кто сдал определенные нормативы по плаванию — в их число попал и Виктор Корешков.

В своей возрастной категории мужчина добился огромных успехов. Он лучше всех преодолел сразу четыре дистанции.

— В плавании на спине преодолел дистанцию 50 метров и 100 метров. Занял первые места и побил два рекорда. Еще участвовал в составе команды в двух эстафетах. В одной из них также взяли «золото» и побили рекорд, во второй просто стали первыми, — говорит Виктор Анатольевич.

ГОТОВИЛСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

На вопрос о том, сколько времени он готовился, спортсмен отвечает: «Всю жизнь».

— Я постоянно готовлюсь к соревнованиям и держу себя в форме. Сначала, когда был школьником, потом студентом, — объясняет он.

Виктор Корешков родился и уже в семь лет занялся плаванием. Сам пришел на отбор к тренеру местного спорткомплекса. Он тренировался и выступал, пока учился в школе и институте, а потом нашел себя в работе тренера. Стал готовить к соревнованиям сборную Новочеркасского политехнического института.

— Мои ребята занимали призовые и первые места, но я и сам продолжал участвовать в соревнованиях. Например, в 50 лет стал чемпионом России в соревнованиях на открытой воде, — вспоминает собеседник.

Сейчас Виктор Корешков — тренер спортшколы № 3 и председатель Федерации плавания Новочеркасска. Он не собирается бросать плавание и советует этот спорт людям всех возрастов.

— Сколько бы вам ни было, вы можете прийти в бассейн. Плавание в лечебных целях подходит всем. Помогает с проблемами суставов и спины.

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